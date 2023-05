Premio Apulia Voice: ecco i nomi dei ventuno finalisti

E’ già partito il conto alla rovescia per l’attesissima sesta edizione del Premio “Apulia voice”, il concorso conoro nazionale organizzato dalla MA Eventi di Annarita e Mimmo Taurino, con il patrocinio del Comune di Taranto, che si terrà il prossimo 2 giugno nella confermata e meravigliosa location del Teatro Orfeo di Taranto.

Importantissima la richiesta di biglietti per assistere alla serata: il circuito ticketone è stato letteralmente preso d’assalto per accappararsi un posto per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate tarantina.

Anche perché la grande novità di questa edizione del Premio che vede, tra l’altro, anche il ritorno alla conduzione di Matteo Schinaia dopo le prime due edizioni di Crispiano, è rappresentata dalla presenza di due importantissimi ospiti: Ascanio, tra le voci più apprezzate di Amici 22 e l’artista e content creator Charlotte M., amatissima sul web con milioni di followers che, seppur giovanissima, ha già girato il suo film, doppiato Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico, scritto quattro romanzi e quattro brani musicali amatissimi dai suoi fans.

I due, che stanno riscuotendo un grande successo in giro per l’Italia, canteranno il loro ultimo inedito “Pane e burro” e, prima dello spettacolo ed a partire dalle 19:30, incontreranno i loro fan nel foyer del teatro Orfeo, rilasciando loro foto ed autografi.

Ventuno gli artisti emergenti in gara, selezionati dopo i casting live delle tappe di Andria (BT), Lecce e Taranto che hanno registrato l’incredibile presenza di oltre 200 candidati: nelle scorse ore l’organizzazione ne ha diffuso, attraverso i canali social, i nomi.

In gara per la categoria Junior ci saranno Lorenzo Camigliano, Maria Virginia, Francesca Negro, Soph e Alessia; per i Senior canteranno Marie Nicole, Marco Candileno, Liz, E.F. Duo, Giovanni D’Avanzo, Ornella, Arianna Perillo e Martina Pinto; a contendersi la vittoria nella categoria inediti, invece, Iside, Perla, Maladie Des If, Rita, LuMi, Michela Parisi, Aries e Gabriele Zagaria.

A stabilire i vincitori una prestigiosa giuria della serata finale presieduta dal direttore artistico Cosimo Taurino, con due graditissimi ritorni, la vocal coach Maria Grazia Fontana e l’autore multiplatino Rory Di Benedetto che, oltre a valutare gli artisti, vestiranno il ruolo di relatori negli “incontri formativi” programmati nelle ore mattinali/pomeridiane a favore dei concorrenti.

Tra le new entry di questa edizione la commissione artistica composta da esperti del panorama musicale che assegnerà i premi speciali.

