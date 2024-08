Potenza, vietato ‘giocare a pallone’ in piazza Mario Pagano

POTENZA – Il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, con propria ordinanza, ha disposto il divieto di “effettuare giochi con il pallone in Piazza Mario Pagano.

L’inosservanza dell’Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, così come previsto dall’ art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000; si applicano i principi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., così come modificata dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92 convertito con modificazioni con la Legge 24 luglio 2008, n. 125; l’inottemperanza all’ordine dato dall’Autorità preposta alla vigilanza di interrompere le attività di cui al punto n. 1, comporterà, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, il sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa ovvero dell’oggetto con il quale è stato commesso l’illecito amministrativo.

