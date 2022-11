Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

POTENZA – Non ce la fatta il 35 enne di Pietragalla coinvolto nel primo pomeriggio di oggi in un grave incidente stradale avvenuto in località Pian del Mattino. Un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, è finita contro un autobus extraurbano. Il conducente della vettura, è stato repentinamente estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale “San Carlo”. L’autista del bus è stato sottoposto ad alcool test dalla Polizia locale. Sull’autobus si trovavano diversi studenti e lavoratori che stavano rientrando ad Oppido Lucano: nessuno ha riportato ferite ma solo un grande spavento. Il 35enne è deceduto poco dopo il suo ricovero in ospedale. Sul luogo dell’incidente, rimasto chiuso al traffico, sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e operatori del 118.