Potenza, l’amministrazione Telesca recupera 1.640.000 euro

POTENZA – Il Comune di Potenza ha recuperato 1.640.000 euro per la realizzazione del Bocciofilo nella Villa di Santa Maria, lo rende noto con una punta di giusto orgoglio il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca.

“Nei cassetti del CONI – ha dichiarato il Primo Cittadino del Capoluogo – giaceva un vecchio progetto da finanziarsi sul PNRR che era stato presentato e poi non seguito da chi mi ha preceduto”.

“Con l’assessore Nardiello, il Dirigente dell’Ufficio Vito Di Lascio, qui va un mio grazie particolare – ha proseguito Telesca – ci siamo messi immediatamente all’opera per cercare di smuovere quei documenti e recuperare il finanziamento. Abbiamo trovato immediatamente una sponda importante nell’On. Roberto Speranza che si è messo immediatamente all’opera per amore della Città e lavorando alacremente siamo riusciti a riprendere dei fondi che erano ormai perduti”

“Adesso – ha dichiarato ancora il Sindaco – grazie al nostro corale impegno, la Città di Potenza avrà nel meraviglioso contesto dell’orto botanico della Villa di Santa Maria un bocciofilo che, perfettamente armonizzato con la struttura della Villa darà ulteriore lustro a quella parte di Città e fornirà servizi di aggregazione per i cittadini tutti”.

“E’ la dimostrazione plastica ed evidente – ha concluso Telesca – che si può fare tanto per Potenza, che è possibile recuperare il tempo perduto e realizzare le piccole opere che possono migliorare la qualità della vita per i nostri concittadini. Potenza ci ha riconosciuto il consenso necessario per governare e noi intendiamo rispondere alla fiducia dei cittadini dandogli tutto quanto è necessario per migliorare la loro vita”.

Sulla stessa linea l’assessore Nardiello secondo il quale “costruire spazi di aggregazione sportiva e sociale è una priorità della nostra amministrazione. Con il recupero di questo finanziamento riusciamo a raggiungere l’obiettivo dell’aumento degli spazi sociali insieme al miglioramento della funzionalità di un elemento architettonico chiave della storia della Città di Potenza” “È un obiettivo – ha concluso l’assessore – che non avremmo mai raggiunto senza la determinazione di Telesca e il lavoro di squadra di tutti i soggetti interessati”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author