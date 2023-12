Potenza, GdF sequestra 500mila prodotti pericolosi

Durante le festività natalizie, la Guardia di Finanza di Potenza ha intensificato i controlli negli esercizi commerciali per proteggere i consumatori e contrastare il commercio illegale e sleale.

In un negozio, gestito da individui di nazionalità non europea, sono stati trovati e sequestrati circa 500 mila prodotti tra bigiotteria e decorazioni natalizie. Questi articoli mancavano di etichette in italiano e di informazioni necessarie per la sicurezza e l’uso corretto.

L’operazione segue quella effettuata recentemente a Viggiano, in provincia di Potenza, dove sono stati sequestrati articoli natalizi considerati pericolosi per la salute. La merce era stata messa in vendita violando il “codice del consumo”, che richiede specifiche informazioni sui prodotti commercializzati in Italia, compresa la loro sicurezza e le istruzioni in italiano per i consumatori.

Queste operazioni rientrano nel quadro delle attività della Guardia di Finanza per proteggere l’economia legale e garantire che i prodotti rispettino gli standard di sicurezza nazionali ed europei.

