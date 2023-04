POTENZA – “E’ con soddisfazione che apprendo della sottoscrizione del contratto per i lavori del collegamento meccanizzato via Cavour-Centro storico. Questa opera – afferma in una sua nota l’assessore all’Urbanistica del Comune di Potenza, Antonio Vigilante – con il suo sistema di ascensori e annessa passerella pedonale, rappresenta un contratto per lavori tra i più consistenti degli ultimi 20 anni per la Città di Potenza, con un importo che supera i 5 milioni di euro. L’idea progettuale, che vede le le sue origini agli inizi degli anni 2000, grazie a un sapiente e costante lavoro da parte degli uffici dell’assessorato all’Urbanistica, prende finalmente forma, muovendo un ulteriore passo verso l’accessibilità del centro storico. La strategicità dell’opera rispetto al collegamento Città-Università, in particolar modo l’asse centro storico-Campus di Macchia Romana, ha reso opportuna l’idea di rendere oggetto di continua comunicazione il cantiere. Sarà così possibile seguire da remoto il cantiere; un apposito sito fornirà a tutti i cittadini gli stati di avanzamento dell’opera, garantendo una comunicazione costante e puntuale”.

Il cantiere inoltre sarà reso protagonista di un brand ‘SOPRA potenza’, espressione che riconduce al gergo utilizzato dai potentini per indicare il centro storico, facendo riferimento alla sommità della città, scelta che riporta il pensiero del raggiungimento di tappe sempre più ambiziose, sia metaforicamente sia fisicamente, grazie anche a questo ulteriore fondamentale collegamento meccanizzato.

