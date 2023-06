Potenza: Ecco campagna abbonamenti e nuova maglia

Durante Viva il Viviani, l’evento spettacolo di sabato 24 giugno con ospite speciale Al Bano Carrisi, il Potenza ha presentato la nuova campagna abbonamenti e le tre divise ufficiali realizzate a marchio Adidas su espressa volontà societaria.

CAMPAGNA ABBONAMENTI SERIE C 23/24

Settore / Categorie / Prezzi

Curva Ovest: Intero € 160, ridotto € 130, under 12 € 80

Distinti: Intero € 250, ridotto € 200, under 12 € 125

Tribuna Scoperta: Intero € 290, Ridotto € 230, Under 12 € 145

Tribuna Laterale: Intero € 350, Ridotto € 280, Under 12 € 175

Tribuna Centrale: Intero € 550, Ridotto € 440, Under 12 € 275

