In mattinata, alle 7.40, ina squadra dei Vigili del Fuoco di Veglie è intervenuta a Torre Lapillo, via Torre Colimena, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture una DR5 e una Chrysler. Quest’ultima, a seguito dell’impatto, si è capottata su di un lato. Entrambe i conducenti sono rimasti feriti e condotti presso l’ospedale di Gallipoli. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona operazioni. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e condotti all’ospedale di Gallipoli per accertamenti.