Picerno, Longo: ‘Premiato il nostro coraggio’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il Picerno nel segno di Murano. L’attaccante dei lucani colleziona la quindicesima rete stagionale, rifinendo una perfetta azione corale. Tuttavia, il gol non è bastato alla squadra di Longo per ottenere l’intera posta in palio nel match contro il Taranto: “Siamo partiti benissimo, con due occasioni non sfruttate da Ciko. Dopo il colpo di testa di Fabbro, la partita è cambiata e il Taranto è stato molto bravo. Dopo il vantaggio, gli ionici hanno avuto qualche occasione ma non ci siamo disuniti e siamo stati coraggiosi. Avremmo potuto sfruttare la superiorità numerica in mezzo al campo, dove saremmo dovuti essere più qualitativi ma sono soddisfatto, abbiamo ottenuto un punto eccezionale in una piazza che merita ben altro”, ha sentenziato Emilio Longo, tecnico del Picerno, al termine del match.

