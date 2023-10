Piantedosi nella BAT, fiducia dei Comandi su rafforzamento organici

BAT – La visita del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha nuovamente acceso i riflettori sul rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine e di soccorso della BAT. La promessa di implementazione del personale si inserisce in un progetto fino al 2024, come spiegato durante il Comitato per la Sicurezza in Prefettura. Accolte con fiducia le parole del Ministro.

