Piantedosi a Schillaci, presidi di polizia negli ospedali

Avere maggiori presidi di polizia negli ospedali è un “obiettivo del governo e del ministero dell’Interno”: Matteo Piantedosi lo ha assicurato dopo che il ministro della Salute Orazio Schillaci ha anticipato di volergli parlare di una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

“Accolgo questa invocazione del ministro. E’ un obiettivo del governo, del ministero dell’Interno portare presidi di Polizia in tutti i luoghi dove si trova la maggiore concentrazione di persone, fra queste i pronto soccorso” ha assicurato Piantedosi aggiungendo che già 189 presidi sono stati ripristinati. “Quindi accolgo volentieri questa invocazione del ministro. L’implementazione che è già in una fase molto avanzata”p sarà portata avanti in parallelo con l’implementazione degli organici che stiamo attuando”, conclude Piantedosi.

