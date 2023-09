Parcheggio interrato di Barletta, al via i lavori in via Vittorio Veneto

BARLETTA – Cominciano dalla mattina del 4 settembre i lavori per il nuovo parcheggio interrato di Barletta, che sorgerà sul terreno adiacente all’ex distilleria in via Vittorio Veneto. La cantierizzazione della zona rientra nel progetto delle modifiche a carattere urbanistico che interesseranno il secondo fronte di stazione Bari Nord. L’accesso all’arteria di Ferrotramviaria, infatti, insisterà sul lato opposto dell’area posteggi.

Il parcheggio interrato avrà una disponibilità di 110 posti per le auto e 10 per i motocicli, fornendo respiro alla viabilità del quartiere Borgovilla e decongestionando l’accesso al centro cittadino, raggiungibile anche attraverso i prossimi sottopassi pedonali.

Dopo il sopralluogo tecnico e la consegna dei lavori dello scorso 9 agosto, partono le operazioni che dureranno, da cronoprogramma, 540 giorni. Il costo delle attività ammonterà a 2.053.000 euro, più eventuali aggiornamenti di prezzo previsti dalla normativa vigente. Ad occuparsi della cantierizzazione sarà il Consorzio Conpat Scarl di Roma.

Parte da lunedì, quindi, un progetto che il Comune di Barletta ha tenuto in soffitta per 19 anni, a causa di una serie di intoppi burocratici. Il quartiere Borgovilla e le zone residenziali Patalini e Barberini si preparano a cambiare volto.

