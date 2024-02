OSTUNI – Un incendio le cui origini dovranno essere accertate si è sviluppato nella mattinata di giovedì presso un deposito di rifiuti in contrada Fascianello a Fasano, all’interno dell’azienda Eco Ambiente Sud. I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti con diverse autobotti per spegnere il rogo e mettere l’area in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Fasano.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author