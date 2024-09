Omicidio Lopez a Molfetta, c’è un fermo

MOLFETTA – È in carcere il presunto omicida di Antonia Lopez, la 19enne assassinata nella notte tra sabato e domenica al Bahia Beach di Molfetta durante un possibile regolamento di conti tra clan. Il ragazzo, 21enne con precedenti, avrebbe sparato almeno sei colpi in direzione della ragazza all’interno del locale. Il ragazzo avrebbe agito al culmine di un litigio sorto per futili motivi.

Bersaglio dei killer – secondo le indagini – era l’amico della ragazza, il 20enne rampollo del clan del rione Japigia del capoluogo pugliese Eugenio Palermiti, rimasto ferito assieme ad altre tre persone. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Bari.

Durante l’agguato, il fermato avrebbe impugnato la pistola che aveva con sé e avrebbe sparato sette proiettili. Uno ha colpito alla spalla la Lopez, recidendole l’aorta e uccidendola in pochi minuti per shock emorragico.

