BARI – Nuova inchiesta della Procura di Bari, arrestati questa mattina: Alessandro Cataldo, marito dell’assessore regionale Anita Maurodinoia e il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli e Armando De Francesco, un consigliere circoscrizionale del capoluogo regionale, sono stati tutti sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere. L’inchiesta è legata alle elezioni a Triggiano in provincia di Bari e alle elezioni comunali di Bari. Nei confronti dell’assessorebregionqoe pugliese Anna Maurodinoia, in queste sarebbe in corso una perquisizione. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dai pm Claudio Pinto e Savina Toscani.

