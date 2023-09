Nuovo Sindacato Carabinieri: un pugliese e un lucano tra i neo segretari nazionali

Si è concluso mercoledì 27 settembre il primo congresso nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), con la conferma alla sua guida del segretario generale Massimiliano Zetti, mentre Michele Capece è il nuovo segretario generale aggiunto e Antonio Parrella il segretario amministrativo.

Rinnovata totalmente la segreteria nazionale, che vede tra i neoeletti a segretario nazionale anche Nicola Magno, 41enne barese, ma da anni residente a Martina Franca, in provincia di Taranto, fino a oggi al timone della segreteria regionale Puglia.

Gli altri segretari nazionali eletti sono invece Irene Carpanese dal Veneto; Ilario Castello dalla Lombardia; Vincenzo Incampo dalla Basilicata; Santino Piazza dalla Liguria; Michele Fiore dal Piemonte; Antonino Megna e Igor Giusto Tullio dalla Sicilia.

Per l’ufficio di presidenza invece, sono stati eletti Alessandro Ragucci presidente mentre Gabriella Madormo e Massimo Mela sono i vice presidenti.

«Sono estremamente felice che dopo un vero e articolato congresso dove non è mancato un intenso confronto delle idee, inizi oggi un nuovo percorso che garantirà il rilancio della nostra azione sindacale – fa sapere il segretario generale Massimiliano Zetti – Una segreteria nazionale rinnovata nella sua quasi totalità che rappresenta il massimo equilibrio raggiunto. Facciamo tesoro degli errori fatti nel passato affinché non debbano ripetersi. Ai colleghi segretari nazionali uscenti porgo un caloroso e sentito ringraziamento per l’impegno dedicato in questi 4 anni trascorsi insieme. Ai nuovi segretari nazionali che mi hanno sostenuto per iniziare questa nuova avventura porgo un augurio di buon lavoro e faccio i miei complimenti per l’impegno e la determinazione nella costruzione del “Laboratorio delle idee”, il quale è risultato il programma vincente».

