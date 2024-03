Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1 aprile: tutte le novità

L’Adusbef Basilicata annuncia le importanti modifiche previste dal Nuovo Codice della Strada, che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2024. Questa riforma mira a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e a ridurre gli incidenti.

Ecco le principali novità che coinvolgono i consumatori:

Multe e Autovelox – Con la riforma, verrà accolto l’orientamento della Corte Costituzionale riguardo all’obbligo per le amministrazioni locali di sottoporre gli autovelox a verifiche periodiche per assicurarne la funzionalità. Inoltre, per evitare troppe multe da pagare, laddove l’accertamento avvenga sullo stesso tratto ed entro la stessa ora, verrà applicata una sola sanzione, ma quella più grave verrà aumentata di un terzo.

Neopatentati – I limiti di cilindrata delle auto per neopatentati verranno resi meno severi per “andare incontro alle esigenze delle famiglie”. Il limite di potenza sarà fissato in una misura più ragionevole, passando da 55 kW/t per gli autoveicoli e 70 kW/h per le autovetture a rispettivamente 75 kW/t e 105 kW.

Foglio Rosa – Le regole per il rilascio del foglio rosa subiranno cambiamenti. Sarà obbligatorio aver effettuato un certo numero di esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, affiancati da un istruttore abilitato.

Incentivi per Veicoli a Basse Emissioni – Il nuovo Codice prevede incentivi per l’acquisto di mezzi di trasporto a basse emissioni. Veicoli elettrici e ibridi potranno circolare liberamente nelle zone a traffico limitato, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento.

Pene più severe – Le sanzioni per infrazioni al Codice saranno più rigide. In particolare, per gravi violazioni, la patente potrà essere revocata in modo permanente. La sicurezza stradale è una priorità assoluta.

Sanzioni per uso del cellulare alla guida – Le sanzioni per chi utilizza il cellulare mentre guida saranno rafforzate. La distrazione da smartphone è una delle principali cause di incidenti.

Misure sulla micromobilità – Saranno regolamentati i monopattini e altri dispositivi di micromobilità, con queste misure:

Velocità massima ridotta – La velocità massima consentita per i monopattini elettrici sarà di 20 km/h.

Obbligo di stop e frecce direzionali – I conducenti dovranno rispettare le regole del codice della strada, compresi gli stop e l’uso delle frecce direzionali.

Luci bianche e rosse – I monopattini elettrici dovranno essere dotati di luci bianche anteriori e luci rosse posteriori per garantire la visibilità notturna.

Giubbotto catarifrangente – In caso di scarsa visibilità o dopo il tramonto, sarà obbligatorio indossare un giubbotto catarifrangente.

Circolazione in ambito urbano – I monopattini elettrici potranno circolare su aree pedonali, percorsi pedonali, piste ciclabili e corsie riservate, sempre nel rispetto delle nuove regole.

L’Adusbef di Basilicata invita tutti i cittadini a rispettare le norme per una circolazione più tranquilla e responsabile. La sicurezza stradale è un dovere comune, e solo insieme possiamo fare la differenza.

