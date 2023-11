Nuova sede per Npia: 24 sale dedicate a bambini e adolescenti

ALTAMURA – Ventiquattro stanze, con ambulatori per la riabilitazione, studi medici e palestra per la fisioterapia. La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, al quarto piano del Presidio Territoriale di Assistenza, ex Ospedale Umberto I di Altamura, ha una “casa” tutta nuova. 800 metri quadri di superficie, ambienti spaziosi e una palestra colorata per prendersi cura di circa 900 tra bambini e adolescenti. Il nuovo servizio Npia di Altamura può contare un organico di 22 operatori e dispone di 24 stanze di cui tre dedicate ad ambulatori medici, due ad ambulatori psicologici, due studi per il Servizio Sociale e una palestra attrezzata. La sala d’attesa e la palestra per la riabilitazione sono state decorate con murales da giovani artisti locali così da rendere più confortevoli, colorati e piacevoli, gli spazi dedicati all’accoglienza e permanenza dei piccoli utenti.

