Notte di fuoco in Salento: incendiate due auto e danni all’esterno di un’attività

Sono tre gli episodi incendiari che hanno animato la notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre in Salento. A fuoco sono andate due auto e l’esterno di un’attività commerciale.

Il primo rogo, in ordine di tempo, si è verificato a Lizzanello. Qui, in via XXIV maggio, intorno alle due, una Smart, intestata ad un 42enne disoccupato, è stata interessata dalle fiamme, che hanno danneggiato anche per irraggiamento termico, la porta d’ingresso dell’abitazione vicina e un’altra autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. È stato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecce che ha permesso di mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni.

Un’ora dopo è stata una Mercedes Classe C ad essere stata completamente distrutta dalle fiamme. Il veicolo, intestato ad un’ex consigliere comunale 43enne del posto, era parcheggiato in via Francesco Petrarca, ad Ugento. Anche in questo caso, le fiamme hanno coinvolto anche la persiana e la porta d’ingresso di un’abitazione vicina, oltre a danneggiare l’unità del condizionatore e i muri esterni. Una coppia di anziani, presenti in casa, è stata svegliata e messa in sicurezza dai caschi rossi, i quali hanno prontamente raggiunto la zona.

Intorno alle 07:10 di domenica, infine, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per l’incendio all’interno di un’azienda avicola specializzata nella produzione di uova, situata alla periferia di Lecce e di proprietà di un 64enne del posto. Il rogo ha interessato una superficie di circa 20 mq, coinvolgendo paglia, sterco e materiali in manutenzione. L’area totale della struttura era di circa 80 mq, in muratura e copertura latero-cementizia, dove erano ospitate le galline, cinquanta delle quali sono morte in seguito al rogo, che ha danneggiato anche alcune gabbie.

Ai carabinieri del Comando Stazione di Matino, e ai colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile di Lecce il compito di indagare sui tre episodi, anche con l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’ascolto delle persone coinvolte.

