NETTUNO – E’ Antonello Francavilla, 45 anni, originario di Foggia, l’uomo agli arresti domiciliari ferito in un agguato a Nettuno, vicino a Roma, nel quale e’ rimasto ferito

in maniera piu’ grave il figlio di 16 anni. A esplodere i colpi di pistola, secondo quanto emerso, sarebbero state almeno due persone. L’uomo, che sarebbe legato alla criminalita’ foggiana secondo gli investigatori, e’ stato trasportato all’ospedale di Anzio, mentre il 16enne, colpito al capo e al torace, sarebbe stato portato in elisoccorso a Roma dove sara’ sottoposto a una operazione.