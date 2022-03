Lecce- In occasione della Festa delle Donne, abbiamo pensato di organizzare un incontro per parlare di tutto ciò che ruota intorno alle Donne. Ospite il Magistrato ed autore teatrale Salvatore Cosentino ed un parterre per il Talk davvero eccezionale:

In diretta dal Teatro comunale di Novoli A chiare Lettere dal tema:

♥️“ Donne, amore e tradimento”

La serata si aprirà con un monologo inedito di

Salvatore Cosentino

Magistrato

Ed a seguire il Talk con i seguenti Ospiti:

📍Filomena D’Antini Solero

Consigliere Parità Prov. Lecce

📍Salvatore Donadei

Avvocato Matrimonialista

📍Veronica Giannone

Onorevole Forza Italia

📍Paola Caló

Direttore Centro Salute Mentale

📍Francesca Ozza

Coordinatrice regionale movimento femminile Puglia popolare

📍Marco De Luca

Sindaco di Novoli

È possibile assistere in diretta in platea come ospiti, necessario esibire il Greenpass