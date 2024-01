“Narcisismo digitale“. Un tema che avvicina purtroppo o fortunatamente Italia e Lituania

PUGLIA – Nella sala Matteotti della Camera dei Deputati, a Roma, lo scorso 28 novembre si è svolta la presentazione del libro “Il narcisismo digitale – La sfida di non perdere le relazioni”, di Agostino Picicco.

In questo volume l’autore suggerisce alcune considerazioni (a complemento delle precedenti pubblicazioni), sul significato delle relazioni che oggi sono alla base di una comunicazione digitale. Descrive, a volte con una punta di ironia, la tipologia degli utenti, le caratteristiche degli incontri virtuali, l’invadenza delle chat che potrebbero soffocare gli utenti nel caso in cui non venga adottato un adeguato approccio positivo all’uso della tecnologia.

Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, ha portato il suo saluto all’inizio del convegno.

Successivamente l’autore del libro ha avviato un colloquio con il segretario della Presidenza Alessandro Colucci e le deputate Mariangela Matera e Simona Bonafè. Ha moderato il convegno Luciano Ghelfi, giornalista parlamentare RAI.

Tra i partecipanti, l’Ambasciatore della Repubblica di Lituania, Dalia Kreivienė, la Diplomatica Laura Sereniene e il Console Giuseppe Saracino (C.S. con giurisdizione nelle regioni Puglia, Basilicata e Molise).

Alla presentazione è poi intervenuto anche l’Ambasciatore della Repubblica Lituana, evidenziando che l’attività svolta dagli uffici diplomatico-consolari non si limita all’assistenza dei propri cittadini nello Stato ospitante, ma si occupa anche dello sviluppo delle attività commerciali, relazioni turistiche e soprattutto culturali.

Grazie a questi incontri si sviluppa una rete di scambio in cui anche le sedi diplomatico-consolari lituane invitano studenti, professori e imprenditori italiani a recarsi in Lituania, favorendo il quid pro quo culturale.

Inoltre, si rafforzano le relazioni culturali bilaterali tra i due Paesi attraverso progetti di gemellaggio come quelli già formalizzati tra i Lions e Rotary Club della Lituania con quelli delle regioni Puglia e Basilicata, tra le città di Klaipeda e Taranto e i rispettivi porti ed infine tra Klaipeda e l’Università di Vilnius con l’Università Aldo Moro in Puglia.

