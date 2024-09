Napoli: colpita da statua caduta da balcone, muore turista

È deceduta a causa delle gravi ferite riportate la turista padovana di 30 anni, Chiara Jaconis, colpita alla testa domenica pomeriggio da una statua caduta da un balcone nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La donna era stata inizialmente soccorsa e trasportata all’ospedale Vecchio Pellegrini, per poi essere trasferita d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono state da subito giudicate “estremamente gravi”.

Chiara Jaconis, residente a Parigi per lavoro, si trovava a Napoli con il fidanzato per una breve visita. La tragedia è avvenuta in via Sant’Anna di Palazzo, durante una passeggiata a poche ore dal volo che avrebbe dovuto riportarla a casa. La donna è stata colpita improvvisamente da un oggetto caduto da un balcone, forse una statuina. L’impatto le ha causato una grave ferita alla testa, facendole perdere conoscenza sul colpo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori e il trasporto in ospedale, Jaconis non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda indaga la Polizia per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Il cordoglio del sindaco di Napoli

“La notizia della morte di Chiara è un grande dolore. Ci stringiamo alla famiglia così duramente colpita da questa disgrazia che tocca profondamente tutti noi”, ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il Consiglio comunale, riunito in via Verdi, ha osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane turista.

