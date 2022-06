Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e le Forze di Polizia hanno segnalato per le viebrevi la presenza di cinque bovini in stato libero nel territorio comunale di Muro Leccese, in una zona posta nelle vicinanze della S.P.363 Maglie-Poggiardo.

È in corso un’intensa attività di ricerca, anche con l’ausilio del Volontariato di Protezione Civile.

Si raccomanda agli automobilisti la massima prudenza. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali avvistamenti alle sale operative 112 e 113, in considerazione dei connessi rischi per l’incolumità.