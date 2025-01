Morì in incidente stradale, condannato Comune di San Pietro Vernotico

Il tribunale civile di Brindisi, con una sentenza del giudice Francesco Gilberti, ha condannato il Comune di San Pietro Vernotico a risarcire i familiari di Lorenzo Protopapa, il 21enne tragicamente deceduto il 31 maggio 2017 dopo che la sua auto si è schiantata contro un pino sul ciglio della strada nei pressi del cimitero comunale.

Secondo quanto reso noto da Giesse Risarcimenti Danni, che ha assistito i familiari, il tribunale ha accertato gravi negligenze nella manutenzione della strada. Il consulente tecnico nominato dal giudice ha evidenziato le pessime condizioni del manto stradale, ridotto ai minimi termini con grosse buche e rigonfiamenti causati dalle radici degli alberi. Inoltre, mancavano adeguata segnaletica di pericolo e barriere di protezione davanti al pino contro cui l’auto del giovane si è schiantata.

Andrea Matarrelli, rappresentante della sede Giesse di Francavilla, ha spiegato: “Pur riconoscendo una corresponsabilità al giovane per una velocità non adeguata, le gravi mancanze e negligenze del Comune nella gestione del tratto stradale sono tali da giustificare la condanna”.

Ad oggi, quel tratto di strada resta ancora privo di barriere di sicurezza. I familiari di Lorenzo hanno offerto la propria disponibilità a mettere in sicurezza la strada utilizzando parte del risarcimento ricevuto, un gesto che desiderano compiere in memoria del giovane e per la sicurezza di tutti.

