Monopoli: Pancaro, ‘Affrontare il Crotone è uno stimolo’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Rientro dopo la sosta: “Solitamente, quando si riparte dopo una pausa ci sono sempre diverse incognite. In questo periodo, però, abbiamo lavorato bene e sono molto soddisfatto. Dobbiamo ripartire con lo spirito delle ultime gare prima dello stop pensando a migliorare giornata dopo giornata”.

Crotone: “Affronteremo una squadra molto forte e per noi dovrà essere uno stimolo. Insieme al Catanzaro, il Crotone sta disputando un campionato a parte ma ci siamo preparati bene e siamo pronti a fare la nostra partita. Siamo concentrati e dovremo dare il massimo”.

Infermeria: “Abbiamo svuotato leggermente l’infermeria, ma Bussaglia, Piarulli e Falbo sono ancora out. Valuterò nelle prossime ore le condizioni di Pinto, mentre Fornasier e Montini non saranno convocati perché sono in uscita”.

Mercato: “Sono contento dell’arrivo di Mulè e Giannotti. Il primo è un braccetto di destrail secondo può ricoprire diversi ruoli. Oltre che per le qualità tecniche, sono stati ingaggiati perché sanno integrarsi con il gruppo, sono giovani e hanno entusiasmo. Sul mercato c’è grande sintonia con società e direttore, cercheremo un altro attaccante, ma lavoreremo anche per la difesa perché lo stop di Falbo sembra più lungo del previsto”.

Condividi su...

Linkedin email