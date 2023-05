Monopoli: Operai morti, reazioni di sindacati e politica

Le reazioni di sindacati e politici in merito al tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi, mercoledì 24 maggio, in cantiere edile di Monopoli (Bari), a causa del quale due operai di 64 e 62 anni hanno perso la vita.

Cisl: ‘Serve nuova cultura di sicurezza” – “I cantieri continuano a essere uno dei luoghi di lavoro più pericolosi, con un numero inaccettabile di incidenti, decessi e infortuni che spesso provocano danni permanenti ai lavoratori. Non finiremo mai di ripetere che è necessaria una nuova cultura della sicurezza, con progetti ad hoc a partire dalle scuole. In Italia muoiono in media tre lavoratori al giorno, in edilizia uno ogni 48 ore. Per fermare questa scia di sangue bisogna avviare una campagna preventiva nei cantieri temporanei e mobili, istituendo una nuova figura istituzionale che non abbia direttamente compiti repressivi e che visiti i cantieri garantendo una presenza concreta e diffusa”. Lo dichiara Luigi Sideri, segretario generale Filca-Cisl Bari.

Uil Puglia: “Più controlli e più ispettori” – “Non possiamo più permettere che questo accada nel silenzio generale. Ci stiamo battendo da anni per mettere la sicurezza sui posti di lavoro al centro dell’agenda del governo, chiediamo più controlli, più ispettori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza”. Lo affermano in una nota congiunta Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo nazionale Uil e commissario straordinario Uil Puglia, e Franco Pappolla, segretario generale Feneal Uil Puglia.

Ugl: “Lavoro non deve uccidere” – “Siamo di fronte all’ennesima strage sul lavoro, non è possibile tollerare tali stragi, considerando che solo nel 2022 sono state presentate all’Inail ben 1.090 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale. Pertanto, come Ugl, chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di intensificare i controlli sui posti di lavoro. Questa tragedia ci ricorda come la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, ancora lontana dall’essere garantita.l lavoro deve nobilitare, non uccidere”. Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Giuseppe Sanzò, segretario Ugl Puglia, dopo l’incidente sul lavoro in cui sono morti due operai.

Angelo Annese (sindaco Monopoli): “Giornata di profonda tristezza”. “Una giornata nera, di profonda tristezza. L’unica cosa che mi sento di dire è la vicinanza mia e della comunità di Monopoli alle famiglie delle due vittime”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Monopoli all’ANSA, Angelo Annese.

Lacarra (PD): “Un’altra tragedia evitabile” – “Un’altra tragedia evitabile, l’ennesima, sul posto di lavoro che lascia familiari e amici nella disperazione. Nel solo 2022, 1090 persone sono morte sul lavoro in Italia, tre al giorno. Sono numeri drammatici che ci obbligano a riflessioni profonde per migliorare gli standard di sicurezza osservati soprattutto nei cantieri. La mia più sentita vicinanza ai familiari delle vittime, colpiti improvvisamente da una immane tragedia”, commenta il deputato del Pd, Marco Lacarra.

