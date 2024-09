Monopoli, Colombo: “Catania costruito per vincere il campionato”

La vittoria contro il Benevento ha proiettato il Monopoli al vertice del Girone C di Serie C. Contro il Catania, i biancoverdi cercheranno di confermare il primato contro una delle compagini più strutturate del girone, come ammesso dal tecnico dei pugliesi Alberto Colombo alla vigilia del match: “Dopo la vittoria col Benevento, ci siamo buttati a capofitto sul turno successivo. Sarà una sfida difficile e provante, anche per il fattore ambientale. Giocheremo in uno stadio senza eguali dal punto di vista dell’affluenza e questo mi fa piacere perché non c’è la possibilità che la gara venga presa sotto gamba. Non guardo la classifica, siamo contenti per questo inizio straordinario ma i valori sono ancora relativi. Sono contento di affrontare una grande squadra, chiaramente avremmo preferito avere una settimana a disposizione per preparare il match ma ciò non è possibile nemmeno per gli avversari”.

Recupero di Cristallo: “Il rientro di Cristallo è importante. Siamo all’atto conclusivo della prima settimana con il turno infrasettimanale e l’ultima partita è sempre la più difficile. Le energie vengono a mancare e questo potrebbe influire sull’attenzione. Avere più giocatori a disposizione ti permette di rotare con maggiore tranquillità. Angileri ha disputato due grandissime partite, abbiamo cercato di gestire al meglio il suo recupero per permettergli di giocare. Cascella e Cristallo possono ricoprire quella posizione ma abbiamo la necessità che Anthony riparta dall’inizio per via delle prestazioni disputate”.

Catania: “Domani affronteremo una squadra con la qualità e l’esperienza per puntare a vincere il campionato. In un ambiente così importante, quando non riesci a vincere contro squadre i cui nomi non esaltano le fantasie dei tifosi possono crearsi dei malumori. Ciò fa parte di un percorso in un campionato con squadre molto importanti, come Cerignola e Picerno. Il Catania è una squadra fatta e pronta per vincere il campionato ma non è la sola. Mi aspetto una grande partenza, davanti ad un pubblico in grado di trasmettere una forte carica emotiva alla squadra. Portano tanti uomini in area di rigore e dovremo essere subito pronti. Ci aspetta tanta sofferenza e proprio la capacità di soffrire può agevolarci. Gli etnei, però, possono punirci in qualsiasi momento”.

Centrocampo: “Il centrocampo con 3 over è una possibilità, per via anche del possibile utilizzo di Cristallo. In mezzo al campo necessitiamo forze fresche e in quella posizione abbiamo maggiori alternative. Bulevardi ha doti importanti, sappiamo quanto ci possa dare. Ha trovato meno spazio per via delle prestazioni di Scipioni ma il suo comportamento quando chiamato in causa è stato encomiabile, trovando anche il gol nel match di Foggia. Danilo non si discute, va incastrato in un determinato copione. A oggi è stato una grandissima risorsa a gara in corso, avrà tante possibilità di giocare dall’inizio, magari a partire da domani”.

Yeboah: “È un giocatore con caratteristiche preziose. Anche nelle giornate in cui è meno lucido, la sua velocità non lascia tranquille le difese avversarie. Ci è mancato nelle due partite in cui è stato assente ma nello scorso match ci ha aiutato ad alzare il baricentro”.

Difesa: “Stiamo valutando la posizione di Cristallo, anche in base alla struttura degli avversari. Contro giocatori rapidi Viteritti può essere l’uomo giusto, mentre contro avversari prestanti dal punto di vista del gioco aereo Cristallo potrebbe alleviare questa disparità fisica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author