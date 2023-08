Monopoli, agosto solidale per l’associazione Lilly Colucci

MONOPOLI – Un sostegno per chi si trova in condizioni di disagio: è l’obiettivo dell’associazione umanitaria “Lilly Colucci”, che nelle scorse ore ha distribuito oltre 100 pacchi contenenti generi alimentari di prima necessità. Le famiglie bisognose, molte delle quali seguite per tutto l’anno da volontari dell’Associazione, sono state segnalate anche dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monopoli e dall’Associazione Culturale “Centro Anziani”. Una sinergia tra pubblico e privato che contribuisce a identificare le situazioni di maggiore difficoltà permettendo di raggiungere chi ha bisogno e garantendo che ogni donazione arrivi nelle mani di chi è realmente in condizioni di estrema necessità.

