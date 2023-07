‘Moderno sarà lei’: Gianluigi Paragone presenta nuovo libro a Taranto

L’Angolo della Conversazione continua a proporre ospiti di grande interesse nell’ambito di un calendario molto fitto che non conosce pause.

Dopo il grandissimo successo per l’incontro con il Procuratore Capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che ha parlato di mafie davanti a 600 spettatori, lunedì 31 luglio (ore 21:00), allo Yachting Club, è la volta di Gianluigi Paragone, giornalista, ex senatore del Movimento 5 Stelle e oggi leader di ItalExit, ma anche scrittore.

Sul palco della YBeach non parlerà però di argomenti legati alla sua attività politica, ma presenterà il suo nuovo libro “Moderno sarà lei”, in cui traccia un originale paragone tra le antiche sapienze dei nostri nonni e l’intelligenza artificiale di oggi, dialogando con Gianmarco Sansolino, giornalista di Antenna Sud.

Il libro, edito da Signs Books con prefazione di Mario Giordano, è per tutti i gusti ed è scritto da una persona in carne e ossa. L’autore, Gianluigi Paragone, non ha paura di denunciare dove ci stanno portando e come vorranno farci vivere, tra cibi sintetici e natura sovvertita, tra umanoidi e intelligenze artificiali.

È un libro sincero, che ti dice chiaramente da che parte sta: quella dell’identità, della tradizione. Sta dalla parte dei nostri nonni. Sta dalla parte di chi rispetta la Terra e non ha bisogno di farsi dare patenti di ecosostenibilità. Sta dalla parte dell’Italia e del suo saper fare.

È il racconto di un mondo forse passato di moda ma che, nel solo ricordarlo, ti farà sorridere e forse persino stare bene: i dischi o le cassettine, i dvd che si noleggiavano al Blockbuster, i gettoni del telefono, la Polaroid, le feste e le tavole imbandite.

Un racconto di un mondo vero e non virtuale, genuino e non sintetico, artigiano e non artefatto; dove non sei controllato e spiato da microfoni, telecamere e sensori sempre accesi. Un mondo vero contro un mondo moderno. E se questa è la modernità allora… Moderno sarà lei!

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotabili sulla piattaforma Eventbrite oppure alla Info line dello Yachting Club 335/ 6386685 o 099/5934158.

