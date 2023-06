Miss Italia Puglia: Rosa Tea Murro vince la seconda selezione

Si è svolta venerdì 16 giugno la seconda selezione per il tour 2023 di Miss Italia Puglia. Il più celebre concorso di bellezza ha fatto tappa a Lo Smeraldo di Canosa di Puglia ed è stato condotto dal “presentattore” Christian Binetti e dalle pre finaliste nazionali 2022 Federica Todisco ed Elisabetta Lelario.

A vincere la selezione e il titolo di Miss Lo Smeraldo è stata Rosa Tea Murro, 18enne di Barletta studentessa di estetica e fotomodella per passione; Miss Rocchetta Bellezza Giulia Bilancia, 17enne di Lucera, studentessa di grafica e comunicazione; Miss Framesi Simona Venditti, 18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico; quarta classificata Daiana Fallacara, 24enne di Bitonto, studentessa di fashion design presso l’Accademia di Belle Arti di Bari che già realizza abiti su misura; quinta Alessandra Caputo, 18enne di Cerignola, maturanda presso un istituto tecnico economico; sesta Francesca di Bisceglie, 20enne di Andria, studentessa di Scienze Infermieristiche. Miss Mascotte, fuori concorso per età, la 16enne barese Francesca Palmieri.

A elaborare il verdetto la giuria presieduta da Mariella Scolletta, wedding planner de Lo Smeraldo Ricevimenti di lusso in Puglia, e composta da: Ilaria di Donato, psicologa; Lucia Dipaola, presentatrice e presidente dell’associazione Glamour e spettacolo; Antonella Pierno, insegnante di scuola primaria; Donato Grumo, volontario LILT delegazione di Canosa di Puglia; Francesca Serlenga, delegata LILT di Canosa di Puglia; Francesco Pedota, referente Framesi; Francesco Minervini, imprenditore; Domenico Corvasce per Miluna gioielli e Adolfo Amato per Amato Infortunistica.

