GALATINA – Sciopero e presidio dei lavoratori della Minermix davanti all’azienda di Galatina. Dopo lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil di Lecce, ora è arrivata una nuova mobilitazione per cercare di salvare i 59 posti a rischio, dopo che l’azienda ha avviato nei giorni scorsi la procedura di licenziamento collettivo e richiesto gli ammortizzatori sociali per cessazione dell’attività.

Una decisione necessaria, secondo i vertici aziendali, dovuta alla crisi del principale committente della Minermix, l’ex Ilva di Taranto (oggi Acciaierie d’Italia), ma che per i sindacati non trova riscontro ribadiscono i Segretari provinciali Simona Cancelli (Fillea), Raimondo Zacheo (Filca) e Paola Esposito (FenalUil) poiché “il Governo ha previsto per il colosso siderurgico di Taranto, risorse che consentiranno di far ripartire anche l’indotto, Minermix compresa, nel corso dell’anno”.

“Continua lo stato di agitazione e oggi blocco dell’attività lavorativo su tutti i turni e continuiamo a ribadire un no secco alla chiusura che si aggiungerebbe alla grave situazione familiare di ogni lavoratore che quotidianamente combatte con il varo energia e gas oltre a tutti i beni di prima necessità” ha evidenziato Paola Esposito segretaria provinciale della Feneal Uil.

Il Coordinatore Territoriale Uil Lecce, Mauro Fioretti ha poi aggiunto: “Ci aspettiamo che l’azienda riveda le sue posizioni e che dall’incontro della task force regionale del prossimo 6 febbraio emergano risposte importanti per la salvaguardia dei posti di lavoro”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email