BAT – Per un mezzo pesante andato in fiamme è stato temporaneamente chiuso sulla A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Trani e Molfetta verso Bari. Sono in corso le operazioni di spegnimento del mezzo da parte dei vigili del fuoco oltre i quali sono intervenute le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda verso Bari. Gli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Trani, potranno rientrare in A14 a Molfetta, in direzione Bari, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. (ANSA).



About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp