Messina-Taranto, Gautieri: ‘Non siamo al top, ma niente scuse’

Entrambe a caccia del primo acuto stagionale, Messina e Taranto sono pronte a battagliare nella terza giornata del Girone C di Serie C. La gara, in programma domani sera al “San Filippo-Franco Scoglio”, metterà di fronte due compagini appollaiate ad un punto in classifica.

Dopo aver rifondato l’organico, però, il Taranto vuole gettare alle spalle un periodo intriso di dubbi e incertezze e voltare pagina, cercando di ripartire proprio dal match con i siciliani: “Ogni gara è importante, le prepareremo tutte per fare risultato”, ha dichiarato il tecnico degli ionici, Carmine Gautieri, alla vigilia della gara: “Affronteremo una squadra sbarazzina e ben allenata. Sarà fondamentale come le altre, i punti pesano e andremo in Sicilia con l’atteggiamento intravisto nelle scorse partite”.

Ambiente e polemiche: “Ogni mattina, con il mio collaboratore andiamo al bar a prendere il caffè e sono rimasto sorpreso di ciò che ho letto. Giro spesso per la città e percepisco affetto dai tifosi. Ciò che importa è concentrarsi sul campionato, non penso ad altre situazioni. Mi trovo benissimo qui e sono rimasto sorpreso dalle ultime notizie. Conosco la passione del pubblico tarantino e tutti dobbiamo remare dalla stessa parte”.

Condizione fisica: “Stiamo lavorando molto sul 4-3-3 e sui tempi di gioco. Andiamo sempre a mille all’ora, ma dobbiamo gestire i momenti della partita. Non siamo al top della condizione e vanno effettuate scelte diverse, anche abbassandosi un po’ per poi controbattere. Quando la squadra starà bene fisicamente giocheremo diversamente, anche rischiando qualcosa negli uno contro uno. Il gruppo è eccezionale, lavora sempre al massimo e col tempo troverà la condizione ideale”.

Messina: “Mi aspetto un Messina schierato con il 4-3-3. Modica è un allievo di Zeman e so come prepara gli incontri. Potrebbe giocare anche col 3-5-2, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Affronteremo una squadra composta da un mix tra giovani e esperti, però anche gli avversari dovranno temerci. Sarà importante interpretare bene la gara, con l’atteggiamento giusto per non fare brutte figure”.

Ultime gare: “Nelle ultime due gare avremmo potuto conquistare qualche punto in più. Col Latina si doveva sfruttare meglio qualche ultimo passaggio per chiudere l’incontro. Abbiamo avuto qualche difficoltà dal punto di vista fisico, ma ora stiamo meglio”.

Disponibili: “Ho qualche dubbio perché qualcuno potrà calare fisicamente durante il match, ma il gruppo è a disposizione. I ragazzi stanno bene e opererò delle scelte in durante l’incontro”.

Girone C: “In queste due partite i valori non sono ancora venuti fuori. Ci sono squadre che stanno facendo fatica, altre che stanno ottenendo risultati che nessuno si aspettava, come Cerignola e Picerno. Noi miglioreremo quotidianamente, alzando l’asticella ogni settimana per correre più degli altri. Rispetto alla gara di Giugliano, col Latina siamo stati molto ordinati pur potendo attaccare di più la porta. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma non deve essere un alibi”.

Nuovi acquisti: “Varela ha una qualità tecnica impressionante, ma fisicamente non è al massimo. Ci vorrà ancora qualche giorno, però è a disposizione: può dare tanto per qualità ed esperienza. Ardizzione è più allenato, avendo svolto la preparazione. È un calciatore di dinamismo ed esperienza, sta bene e domani potrà darci tanto dal primo minuto”.

