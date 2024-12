Meloni: ‘Auguri a chi costruisce un’Italia forte e ambiziosa’

Un videomessaggio sui social per augurare buone feste a tutti gli italiani. Giorgia Meloni, a Natale, ha rivolto un pensiero particolare a chi sarà al servizio degli altri durante le festività. “Grazie a chi, in queste ore, non potrà stare con i propri cari: penso alle forze armate, alle forze dell’ordine, ai medici e a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali. Grazie per quello che fate e farete in questi giorni”.

La premier ha anche voluto omaggiare i tanti volontari che si dedicano a chi vive momenti di solitudine, malattia o difficoltà. “Siete uno dei volti più belli della nostra nazione. Il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, ma si regala”, ha dichiarato citando Flaubert.

Meloni ha chiuso con un invito a guardare al futuro con speranza: “Ricarichiamo le batterie, perché ci aspetta un 2025 impegnativo. Lavoriamo insieme per un’Italia capace di puntare sempre più in alto”.

