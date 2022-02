CERIGNOLA (FG) – Due autovetture “cannibalizzate”, interi blocchi motore, sportelli, cofani, assali, pneumatici tra gli oltre 1200 componenti per auto, per un valore complessivo stimato in oltre 3.000.000,00 €, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Foggia con l’ausilio della Polizia di Stato nel corso di un’attività di controllo economico all’interno di 3 capannoni di un autoparco di Cerignola.