Mattarella: “I lagunari fanno tanto per la sicurezza del paese”

CAGNANO VARANO (FG) – “Grazie ai nostri Lagunari”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito alla suggestiva ed emozionante dimostrazione dell’Esercito sul Lago di Varano. Il Capo dello Stato è giunto all’Idroscalo Ivo Monti, a Cagnano Varano, nel foggiano accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto dove è in corso una esercitazione militare. Tra i rappresentati istituzionali presenti, anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oltre ai vertici dello Stato Maggiore della Difesa e dell’Esercito. Il presidente Mattarella e il ministro si sono soffermati a visitare alcuni dei mezzi militari in mostra, tra cui i mezzi più tecnologicamente avanzati della forza armata appartenenti al progetto di digitalizzazione, alla presenza del generale Paolo Sandri Comandante della Brigata Pinerolo. A breve comincerà l’esercitazione Leone Alato, una dimostrazione di un’operazione ‘riverine’ particolare tipo di azione anfibia autonoma condotta in ambienti costituiti da acque interne o adiacenti al litorale, comprendenti tratti di terra caratterizzati da vie di comunicazione terrestri limitate o inesistenti. L’operazione è finalizzata al recupero e all’evacuazione di connazionali non combattenti da un’area di crisi.

Qui sotto un momento dell’esercitazione

Queste le parole del presidente Mattarella: “Ho espresso grande apprezzamento per la dimostrazione di grande capacità operativa sviluppata che è stata esemplare e significativa. L’apprezzamento non è solo per questa manifestazione ma è per l’attività che svolgete costantemente, per l’impegno e la dedizione all’Italia. Ho fatto le mie congratulazioni al ministro della Difesa Crosetto per l’efficienza. Un saluto ai lagunari in trasferta qui: siete una specialità in sostanza giovane, 72 anni, ma la vostra tradizione nasce tanti secoli fa e avete reso onore a questa lunga storia. Esprimo riconoscenza per quanto fate per la sicurezza e la pace del nostro Paese”.

