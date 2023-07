Matera: Malore per turista 70enne, soccorsa da Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti in soccorso di una turista settantenne avventuratasi in una escursione al ponte di legno (detto Ponte Tibetano) a ridosso di Porta Pistola, nei rioni Sassi. La malcapitata, colta da malore, non riusciva a risalire al piano.

La squadra, con la collaborazione del personale del 118, ha aiutato la signora, che deambula a fatica, a risalire sulla piazza. Intervenuti sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale per la gestione della pubblica sicurezza necessaria per allontanare i numerosi curiosi affacciati a seguire le operazioni di salvataggio

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp