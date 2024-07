Matera, l’annuncio di Petraglia: “Accordo per la cessione”. Club ad un gruppo romano?

(di Roberto Chito) “Con molto dolore, comunico di aver raggiunto un accordo per la cessione del pacchetto di maggioranza di Fc Matera ad acquirenti che mi paiono entusiasti e ben motivati e, soprattutto, pronti ad immettere risorse importanti per un futuro progetto calcistico”. Rompe il silenzio in questo modo, il presidente Antonio Petraglia, attraverso una nota diffusa in mattinata sulla decisione presa.

“Ragioni di famiglia, di salute, professionali e, perché no, inutile nasconderlo, anche se questa non è la motivazione più importante, talune contestazioni che sento di non aver meritato e che hanno leso il mio decoro e la mia dignità, mi hanno indotto alla decisione più sofferta di tutte: lasciare una creatura che avevo fondato dal nulla ed avevo nel tempo coltivato con tanta dedizione ed affetto. E lo avevo fatto in due ambiti che amo molto: il mondo del calcio e la Città di Matera”, continua Petraglia nel lunghissimo post diffuso in mattinata.

L’ormai ex proprietario, però, non ha annunciato a chi passerà la mano. Secondo alcune indiscrezioni, il Fc Matera dovrebbe finire nelle mani di un gruppo rappresentato dell’imprenditore romano Stefano Tosoni. Da capire, a questo punto, gli aspetti tecnici. Ore sicuramente decisive in casa biancoazzurra dopo il passaggio delle quote societarie. Non resta che conoscere i programmi della nuova proprietà che ancora non è stata ufficializzata.

