Nella Sala degli Uccelli (Salotto Cinese) si è tenuta la premiazione della seconda edizione del concorso “Martina in fiore” dedicato a residenti e operatori commerciali del centro storico.

L’Assessore al Verde Pubblico, al Marketing Territoriale e al Turismo Vincenzo Angelini, insieme a due dei componenti della commissione del concorso, Franco Scialpi e Rossana Cassotti, ha consegnato gli attestati di partecipazione e i premi eco sostenibili.

Il primo premio, una bici con la pedalata assistita se lo è aggiudicato Rina Pace Fantinel, il secondo una bicicletta Anna Massafra, il terzo, un monopattino elettrico. Hanno ricevuto un buono per spese vivaistiche il quarto, il quinto classificato, i residenti di via Toledo, e due commercianti di via Vittorio Emanuele, Benedetta Di Gasparro e Annamaria Calabretti.

Alcuni premi sono stati ritirati dai familiari dei vincitori. A coloro che hanno preso parte al concorso, inoltre, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.

L’Assessore Vincenzo Angelini ha ringraziato i partecipanti “per l’adesione al concorso e per la particolare cura con la quale abbelliscono i balconi e l’ingresso delle proprie abitazioni non solo per il periodo del concorso ma per tutto l’arco dell’anno”.

