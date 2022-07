MARINA DI GINOSA – Sono stati vissuti momenti di apprensione sul litorale ionico a ovest del capoluogo ionico. Non si avevano più notizie da un’ora di un bambino con autismo in spiaggia con i genitori a Marina di Ginosa. Inevitabile la richiesta di soccorso ai Carabinieri della locale stazione che, su disposizione del comandante, il luogotenentete Giulio Resta, hanno avviato subito le ricerche, segnalando la scomparsa a tutti i Lidi del litorale occidentale, tempestivo anche l’intervento dell’associazione dei balneari della località turistica e della Polizia Locale di Ginosa. Le capillari ricerche hanno dato i risultati sperati, dopo aver perlustrato in lungo e in largo la costa, ed i lidi della zona, i soccorritori sono riusciti ad individuare il bimbo, tranquillizzato e messo al sicuro presso la postazione bagnini di “Porto Canale”, è stato accompagnato dai suoi genitori dai Carabinieri.