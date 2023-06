Mare: tre località pugliesi premiate col vessillo Cinque Vele

Sono tre le località pugliesi che quest’anno hanno ottenuto l’ambito vessillo Cinque Vele, che premia le migliori località costiere di mare e di lago in Italia. Il massimo riconoscimento della guida “Il mare più bello 2023”, giunta alle 23esima edizione e presentata a Roma da Legambiente e Touring club italiano, viene consegnato a chi sa coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

In tutta Italia 21 le località premiate, quelle pugliesi sono Nardò, seconda nella classifica generale, e Porto Cesareo (21esima), entrambe nell’alto Salento jonico, in provincia di Lecce. New entry è Vieste (Foggia), nel Gargano, premiata per la prima volta e arrivata in 17esima posizione. Con i suoi tre vessilli, la Puglia è la terza regione in Italia dopo Sardegna (sette) e Toscana (quattro), e è a pari merito con la Campania.

Fra le novità di quest’anno c’è la la consegna, durante la conferenza stampa di presentazione della guida, delle nove targhe per le Buone pratiche di gestione della costa assegnate alle migliori esperienze che amministrazioni pubbliche, enti o imprenditoria privata hanno messo in atto. Il Comune di Lecce, nella categoria Integrità del paesaggio, è stato premiato per il masterplan di rigenerazione delle proprie marine.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp