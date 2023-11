Manfredonia: due motovedette della GdF si scontrano in mare, feriti

Due motovedette della Guardia di Finanza si sono scontrate in mare, al largo di Manfredonia (Foggia). La collisione, le cui cause sono da accertare, ha provocato il ferimento lieve di alcuni militari. Uno dei due natanti, a causa dell’urto, ha imbarcato acqua ed è stato necessario l’utilizzo di altri mezzi navali per trasportarlo in porto. A terra, due unità del 118 hanno prestato le prime cure ai finanzieri rimasti feriti o contusi.

