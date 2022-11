Condividi su...

Attimi di paura quelli vissuti alcune sere fa a Maglie e immortalati in un video diventato presto virale. In pieno centro un uomo al volante della sua auto ha più volte puntato e colpito quella di una ragazza che si trovava parcheggiata. Dopo il primo gesto la giovane è scesa dall’auto scappando, mentre lui ha continuato a colpirla.

Sembrerebbe che la giovane non abbia sporto denuncia e che il gesto sia maturato per futili motivi, questioni di gelosia. Fortunatamente non vi sarebbero feriti.