Condividi su...

Linkedin email

Auto utilizzata come ariete. È successo nella notte a Ruffano, ai danni del bar della stazione di servizio situata in via Santa Marka di Leuca, all’ingresso del paese. I balordi sono arrivati a bordo di due auto, una Fiat Punto bianca, utilizzata per sfondare in retromarcia la porta d’ingresso, e una Alfa Romeo Giulietta.

Una volta entrati dentro hanno prelevato il registratore di cassa e sigarette per poi ripartire.

Le indagini sono nelle mani dei carabinieri della locale stazione che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.