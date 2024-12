Magdeburgo, attentato al mercatino di Natale, almeno 2 morti e 68 feriti

Magdeburgo, Sassonia-Anhalt (Germania) ha vissuto una notte di orrore. Un’auto, una Bmw scura noleggiata poco prima, si è schiantata contro la folla riunita per il mercatino natalizio dell’Alter Markt, provocando una strage.

L’impatto è stato devastante: almeno due morti, tra cui un bambino, e 68 feriti, secondo quanto riferito dal sindaco della città. Il presidente della regione, Reiner Haseloff, ha confermato che l’autore dell’attentato è un uomo di origine saudita, un medico di 50 anni residente in Germania dal 2006, che avrebbe agito da solo.

I video dell’accaduto mostrano scene di panico: grida, fuggi fuggi generale, sirene di ambulanze. “Sembra una guerra”, hanno dichiarato i testimoni. La dinamica e le prime indagini richiamano alla mente l’attentato di Berlino del 2016, quando un tir piombò su un mercatino di Natale, seminando morte e terrore.

Il cancelliere Olaf Scholz ha espresso il cordoglio del governo e ha ringraziato i soccorsi, mentre il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha rassicurato che non risultano italiani tra le vittime, sebbene le verifiche siano ancora in corso.

Se confermata la matrice terroristica, la tragedia rappresenterebbe un ritorno all’incubo degli attentati che otto anni fa colpirono duramente la Germania. L’episodio arriva inoltre in un momento politicamente fragile per il Paese, con un governo dimissionario e il partito di estrema destra Afd in crescita, pronto a sfruttare la tragedia per rilanciare le sue posizioni anti-migranti.

Un Natale che si trasforma, ancora una volta, in una pagina di sangue e dolore.

