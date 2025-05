Elezioni amministrative 2025, la maratona in diretta

Antenna Sud in prima linea per raccontare in tempo reale l’esito delle amministrative 2025. Maratona elettorale dedicata ai comuni al voto in Puglia e Basilicata, con aggiornamenti in diretta, collegamenti dai territori e analisi del voto. La trasmissione è visibile sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming sul sito ufficiale www.antennasud.com/streaming.

15.46 – Renzi: “Il Centrosinistra unito vince sempre”

“I dati delle amministrative dimostrano che quando il centrosinistra è unito e ha candidati credibili vince. Praticamente ovunque”. Lo scrive sui social Matteo Renzi, presidente di Italia Viva.

15.39 – affluenza parziale più alta in Puglia: 67,16%

È del 57,35% l’affluenza parziale registrata alla chiusura dei seggi, dopo il secondo giorno di voto per la tornata di elezioni amministrative in 126 comuni italiani. Il dato si riferisce a 1.024 sezioni su un totale di 2.342 totali. La regione in cui si registra al momento l’affluenza più alta è la Puglia, con il 67,16%; la più bassa l’Emilia Romagna con il 51,20%.

15.36 – exit poll Opinio: a Matera è avanti Cifarelli

A Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%).

15.21 – exit poll Opinio: Taranto verso ballottaggio Bitetti-Lazzaro

Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia, a Taranto si va verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% – 41 %) e il candidato del centrodestra (senza la Lega) Luca Lazzaro (20% – 24%), seguito a poca distanza dal candidato civico (sostenuto anche dalla Lega che non è presente con il simbolo), Francesco Tacente (19% – 23%). Resta staccata Annagrazia Angolano (9% – 13%).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author