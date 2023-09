Leuca: sub investito da imbarcazione a 600 metri dalla costa

Nella tarda mattinata di lunedì 11 settembre, nelle acque antistanti grotta Porcinara a Santa Maria di Leuca, a circa 600 metri dalla costa, un pescatore subacqueo 45enne originario di Bisceglie (BAT) è stato travolto da un’imbarcazione a motore lunga circa 14 metri con a bordo 7 persone tra cui il conducente di 66 anni.

L’uomo è stato subito soccorso dall’equipaggio dell’imbarcazione e portato a terra per poi essere ricoverato all’Ospedale Cardinale Panico di Tricase con diverse ferite.

Dai primi accertamenti risulta che il sub avesse tutte le dotazioni necessarie a garantire la segnalazione della sua presenza così come previsto dalle norme vigenti. Inoltre, il conducente dell’imbarcazione, invitato dai militari della Guardia Costiera a recarsi in ospedale per i test, è risultato negativo all’esame tossicologico e del tasso alcolemico.

Sono in corso ulteriori rilievi da parte dei militari della Capitaneria di porto di Gallipoli, in particolare dell’Ufficio Locale marittimo di Santa Maria di Leuca, per determinare con estrema accuratezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali o ulteriori responsabilità dei soggetti coinvolti.

