Il Lecce non molla la pista Federico Di Francesco, che dopo l’approdo in biancazzurro di La Mantia appare sempre più lontano dalla Spal. La novità è che sulle tracce del classe ’94 c’è nuovamente l’Empoli. Gli azzurri toscani avevano deciso di non riscattarlo allo scadere del prestito, ma ora potrebbero aver avuto un ripensamento. Una vera e propria manovra di disturbo nei confronti del Lecce, che nel frattempo sta cautelandosi con un piano B di lusso. Quest’ultimo risponde al nome di Adam Ounas, esterno franco-algerino in uscita dal Napoli. Nel corso dell’ultima stagione, il 25enne ha siglato due gol in 21 presenze fra Serie A ed Europa League. L’ex Bordeaux è seguito con attenzione anche da Bologna, Salernitana, Nizza e Marsiglia. La concorrenza si preannuncia dunque invalicabile, ma Corvino vuole quantomeno provarci. Per quanto concerne la difesa, sfumato definitivamente Maksimovic, è tornato di moda il profilo del norvegese Birk Risa. Una prima offerta per l’acquisto del classe ’98 è stata già respinta dal Molde circa un mese fa. Il club norvegese chiede infatti un milione di euro per privarsi del proprio pupillo difensivo, ma l’intenzione del tandem Corvino-Trinchera resta quella di chiudere ad un prezzo più basso. Oggi, rispetto a qualche settimana fa, il Lecce può provare a convincerlo giocandosi la carta Askildsen, suo compagno di squadra ai tempi della nazionale Under 21. Prosegue intanto la preparazione atletica della squadra, che ieri mattina ha chiuso la sessione di allenamento con una partitella, sotto gli occhi dei tifosi presenti al “Deghi Center” di San Pietro in Lama.