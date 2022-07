MONOPOLI – C’è anche il Monopoli su Oliver Kragl. Il club biancoverde, sempre alla ricerca di esterni d’attacco da mettere a disposizione di Laterza nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 avrebbe messo gli occhi sul 32enne tedesco, che ha concluso la scorsa stagione ad Avellino con 13 presenze e 3 reti. Un giocatore esperto, che vanta in carriera 129 presenze e 22 reti in Serie B e 12 gol in 85 match di Bundesliga. Kragl non è il solo ex Foggia che potrebbe arrivare in biancoverde. Pelliccioni ha praticamente definito l’arrivo della mezzala classe 2001 Gaetano Vitale, lo scorso anno al Seregno ma protagonista a Foggia nel primo anno di Serie C con Marchionni in panchina. Il calciatore fu già trattato dal Monopoli proprio due anni fa, quando Pasquale Esposito, che si occupava dell’area scouting lo adocchiò assieme a Fusco nel Sorrento. Vitale non è il solo affare in chiusura: dopo il tentennamento di Masi, che non ha ancora apposto la firma sul contratto che lo lega ai biancoverdi la società ha virato forte sull’ex Pescara e Lecce Drudi, classe ’87, che si legherà per un anno alla società di Lopez e Rossiello. Tra le idee per la difesa c’è anche Andrea Maestrelli, classe ’98, già a Monopoli nel 2019/2020. Per lui 9 presenze con la maglia del Potenza nella stagione conclusa due mesi fa.